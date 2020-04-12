Долгожданный коллективный иммунитет к коронавирусу: печальное открытие ученых

Ученые узнали, есть ли у общества иммунитет к коронавирусу / Фото Reuters

Медики часто говорят о том, что спад пандемии коронавируса наступит тогда, когда переболеет определенное количество людей, скажем, некоторые называют 30%. Вся надежда якобы на коллективный иммунитет.

Отметим, по состоянию на 12 апреля в мире официально зарегистрировали 1,7 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Победили злую болезнь 404 тысячи человек. Ковид-19 убил 108 тысяч человек во всем мире.

Сколько граждан на самом деле заражены коронавирусом – пока тайна за семью печатями, разгадать которую попытались власти Австрии. Чтобы это выяснить, тесты на COVID-19 взяли у полутора тысяч человек по репрезентативной для населения страны выборке. Результаты крайне удивили исследователей.

Исследование по заказу австрийского правительства провели Красный Крест, Медицинский университет Вены и компания Sora. Получилось, что, исходя из данных в репрезентативной выборке, коронавирусом заражены менее 1% австрийцев.

Данные резко контрастируют с итогами математического моделирования ученых из Оксфорда, которые предположили, что большинство британцев уже заражены коронавирусом.

Таким образом нельзя говорить о том, что общество близко к выработке коллективного иммунитета к COVID-19.

Читайте такжеКогда пандемия коронавируса реально ослабнет: врач дал правдивый прогнозДобавим, что исследование проводилось среди тех, кто не находился в больницах на начало апреля. Самому младшему участнику - 1 год, самому старшему - 94 года.

К слову, всего в Австрии было зарегистрировано 319 смертей и 13 337 подтвержденных случаев коронавируса. 7 000 человек все еще инфицированы. В больницах остаются 1 000 человек.

Читайте такжеКак сделать маску для лица без шитья – простая инструкция и видеоНапомним, ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус не переносит высоких температур. К примеру, при 70 градусах он не продержится дольше пяти минут. Также исследователи обратили внимание на то, что на поверхности медицинских масок вирус может оставаться до семи дней, поэтому средства индивидуальной защиты нужно дезинфицировать.