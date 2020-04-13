Неожиданное свойство известного препарата: в Японии нашли лекарство, которое блокирует активность COVID-19

Коронавирус предлагают лечить Нелфинавиром / УНИАН

Пока что не существует проверенного лекарства для лечения кронавируса COVID-19, однако медики по всеми миру тестируют разные препараты, чтобы найти эффективный в борьбе против болезни.

Определенного прогресса в поисках лечения удалось достигнуть медикам из Японии. Они предварительно установили, что препарат Нелфинавир блокирует размножение коронавируса, передает bioRxiv.

Нелфинавир используется против вируса иммунодефицита человека. При лечении ВИЧ это лекарство применяют в сочетании с другими антиретровирусным препаратами. Исследователи изучили девять подобных препаратов и обнаружили, что Нелфинавир способен остановить репликацию возбудителя коронавируса даже при использовании малых доз.

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Как сообщал Главред, эксперты из Корейского центра контроля и профилактики заболеваний заявили, что коронавирус может "реактивироваться" у людей, которые уже избавились болезни.

Напомним, по состоянию на 6 утра понедельника, 13 апреля, в мире зарегистрировали 1 850 220 случаев заражения коронавирусом. При этом 114 215 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 557 300. За все время пандемии количество умерших в этой стране превысило 22 тысячи человек.