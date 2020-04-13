УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Наука

Неожиданное свойство известного препарата: в Японии нашли лекарство, которое блокирует активность COVID-19

13 апреля 2020, 08:22

Препарат используется против вируса иммунодефицита человека.

коронавирус,пробирка
Коронавирус  предлагают  лечить Нелфинавиром / УНИАН

Пока что не существует проверенного лекарства для лечения кронавируса COVID-19, однако медики по всеми миру тестируют разные препараты, чтобы найти эффективный в борьбе против болезни.

Определенного прогресса в поисках лечения удалось достигнуть медикам из Японии. Они предварительно установили, что препарат Нелфинавир блокирует размножение коронавируса, передает bioRxiv.

Нелфинавир используется против вируса иммунодефицита человека. При лечении ВИЧ это лекарство применяют в сочетании с другими антиретровирусным препаратами. Исследователи изучили девять подобных препаратов и обнаружили, что Нелфинавир способен остановить репликацию возбудителя коронавируса даже при использовании малых доз.

Читайте такжеВакцина от коронавируса: ученые Британии заявили о прорыве

Как сообщал Главред,  эксперты из Корейского центра контроля и профилактики заболеваний заявили, что коронавирус может "реактивироваться" у людей, которые уже избавились болезни.

Напомним, по состоянию на 6 утра понедельника, 13 апреля, в мире зарегистрировали 1 850 220 случаев заражения коронавирусом. При этом 114 215 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 557 300. За все время пандемии количество умерших в этой стране превысило 22 тысячи человек.

коронавирус коронавирус новости коронавирус в Украине лекарство ученые новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Неожиданное свойство известного препарата: в Японии нашли лекарство, которое блокирует активность COVID-19». Другие новости науки читайте в разделе «Наука». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:28
Реальный спад пандемии: китайский эпидемиолог дал обнадеживающий прогноз
08:22
Неожиданное свойство известного препарата: в Японии нашли лекарство, которое блокирует активность COVID-19
07:50
"Вернуть не только Крым и Донбасс": Турчинов напророчил России судьбу СССР
07:24
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 апреля: бесценная помощь, влюбленность и разрушительная гордыня Видео
07:00
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 13 апреля
06:52
Вместо обучения - реалити-шоу: что показали ошибки в онлайн-уроках мнение
06:25
Либо отравят, либо прирежут: назван год, когда Россия избавится от Путина
06:02
Мода 2020: ТОП-10 потрясающих вещей, которые вернулись в моду - фото Фото
05:48
Летает ли Covid-19 в воздухе и боится ли жары: главные мифы о коронавирусе
05:22
"Катастрофическое решение": эпидемиолог высказался о закрытии метро Киева Видео
04:57
Мощь и сила трех планет: астролог назвала счастливчиков апреля 2020
04:26
В моду вернулась женская стрижка лоб из 1900-х: как подстричь дома - фото Фото
03:49
Готовьтесь к новой эпидемии: полыхнет вторая волна коронавируса – эксперт
03:01
Долгожданный коллективный иммунитет к коронавирусу: печальное открытие ученых Видео
02:13
Гороскоп на неделю: кому грозят убытки и серьезные просчеты
01:35
Как испечь идеальный кулич на Пасху: главные секреты приготовления и выпекания Видео
00:52
Страстная неделя – что можно есть, рецепты, заговоры на любовь, деньги Видео
00:19
13 апреля – какой праздник – Страстная неделя 2020: что есть, запреты Видео
12 апреля, воскресенье
23:56
Коронавирус шагает по Украине: печальная статистика Минздрава
23:21
Без шансов: какой антисептик лучше всего "убивает" коронавирус
22:56
Зеленский утвердил новые правила военной службы - что изменится и для кого
22:19
Добыча нефти будет рекордно сокращена - СМИ
22:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 13 выпуск 12-04-2020 - кто прошел в прямые эфиры Видео
22:00
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей умерли и заболели на 12 апреля Видео
21:47
Одиозная Черновол похвасталась справкой из психбольницы
21:30
Снежный прогноз на апрель: синоптик ошеломил неотвратимой аномалией
21:23
Комаровский рассказал о пользе от паразитов Видео
21:16
Жесткий карантин: полиция следит за киевлянами с воды и воздуха Видео
20:35
Ученые обнародовали новые факты о смертельном вирусе
20:10
"Как в войну": коронавирус устроил в Москве 41-й год
20:05
"Работу мы найдем": Кадыров ошарашил наказанием за нарушение карантина
19:31
Премьер Британии впервые обратился к гражданам после излечения от жуткой хвори
19:24
Новый обмен пленными?: у Зеленского заинтриговали неожиданным фото
18:59
Украинского губернатора поймали на нарушении карантина
18:55
Сидите дома: у Авакова поведали, когда украинцы смогут выехать за границу
18:39
Пьянки и скандалы: выяснились шокирующие детали обсервации украинцев под Киевом
18:27
В Ровенской области жуткий пожар охватил монастырь - фото Видео
17:54
Проблемы с посылками: карантин ударил по доставке Укрпочты
17:25
Коронавирус сразит сотни тысяч украинцев: появился зловещий прогноз
17:00
Коронавирус в России: экс-советник Путина рассказал о самом страшном Видео
16:45
"Рождение Христа": Шмыгаль эпично опростоволосился с пасхальным поздравлением
16:06
Обалденный простой рецепт вкусной пасхи: как быстро сделать сладкую паску Видео
16:05
"Хаты горят, как свечки": под Чернобылем пожар уничтожил село, опубликовано жуткое видео Фото
15:55
Уханьская дрянь готовит "сюрприз": главный иммунолог США шокировал заявлением Видео
15:35
Выход из карантина: в Минздраве рассказали, с чего начнут
14:55
Первая смерть от коронавируса в Лавре: злая болезнь убила монаха - СМИ Видео
14:51
Коронавирус навсегда: Комаровский сделал пугающее заявление
14:23
Миллион долларов за вакцину: Зеленский сделал неожиданное предложение
14:14
Лживая пандемия: европейцев призвали не планировать отпуск летом Видео
14:01
Карантин – побоку: толпы верующих собрались у храмов в Вербное воскресенье Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять