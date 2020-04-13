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Ученые раскрыли проклятый фараоном саркофаг с мумией жрицы: находка ошеломляет

13 апреля 2020, 13:42

Рентгенологическое обследование показало, что скелет жрицы сильно пострадал от груди и таза.

пирамида Хеопса
Ученые распечатали старинный саркофаг / wikipedia.org

История Древнего Египта манит и всецело поглощает всех, кто хотя бы раз своими глазами увидел египетские пирамиды. Мумии, загадочные иероглифы, изображения богов и все-все, что с этим связано вызывают безумный интерес и даже чувство страха.

Ровно 90 лет в шотландском музее никто не трогал древний саркофаг, который запечатали во времена фараонов. Говорят, что такие саркофаги запечатывали проклятьем фараона.

Так вот, британские ученые не побоялись и раскрыли саркофаг, которому, по их словам, около 3000 лет.

Находка ученых ошеломила. Оказалось, что в саркофаге "спрятана" мумия принцессы позднего периода египетских царей и рукопись на непонятном языке.

По словам ученых, музею подарили саркофаг ещё в 1936 году, но только спустя почти столетие специалисты решили его вскрыть.

Как пишет Daily mail, исследовательские работы начались семь лет назад и продолжаются по сей день.

К слову,  эксперты сделали компьютерную томографию и рентгенограмму саркофага. После открытия артефакта археологи заметили изнутри на крышке лик Аментет – богини, которая известна также как "Госпожа Запада".

Рентгенологическое обследование показало, что ее скелет сильно пострадал от груди до таза, но произошло это, по версии ученых, спустя некоторое время после мумификации тела.

Хотя череп остается неповрежденным, рентгенография показала, что в процессе мумификации масса мозга была удалена через пазухи.

Принцесса Та-Кер-Хеб являлась жрицей в Фивах три тысячелетия назад. Расхитители гробниц вынесли всё из её места захоронения, а также повредили мумию, когда искали украшения и ценные предметы.

Сегодня эксперты занимаются консервированием саркофага, чтобы уже в 2022 году дополнить им экспозицию музея.

Читайте такжеВ Запорожье археологи обнаружили остатки древнего города: уникальные фотоНапомним, ранее сообщалось, на дне знаменитого саркофага египетской жрицы Тахреб учені обнаружили свитки.

"Мы все были поражены, заметив свитки на дне саркофага. Никто не ожидал найти ничего подобного, в египетской традиции не предусматривалось похожих ритуалов", — сказал один из работников музея Марк Хол.

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