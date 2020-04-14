Британские ученые нашли больное место коронавируса

Ученые нашли слабое место коронавируса / Reuters

Китайский вирус, который ежедневно сеет в мире мрак и вселяет в людей страх, оказывается, не такой сильный, как кажется.

Спустя пять месяцев после того, как мы впервые услышали о коронавирусе, который вызывает пневмонию и нещадно "душит" людей, ученые нашли больное место уханьской заразы.

Эксперты из Университета Саутгемптона в Великобритании выявили основополагающую особенность коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19.

По информации, ученые создали первую в мире модель распространения коронавирус SARS-CoV-2 и благодаря ей установили, что китайская дрянь имеет большое количество шипов, с помощью которых она прикрепляется к клеткам организма человека и проникает в них. Эти шипы покрыты сахарами, известными как гликаны, которые маскируют вирусные белки коронавируса и помогают ему спрятаться от иммунной системы, пишет phys.org.

Так вот, изучив структуру гликанов, британские ученые пришли к выводу, что коронавирус плохо защищен от антител.

Профессор Макс Криспин, который руководит исследовательской группой, заявил, что новый коронавирус похож на "волка в овечье шкуре". Вирусы, перед которыми иммунитет человека бессилен, такие как ВИЧ, обладают очень плотным слоем гликанов. У SARS-CoV-2 защита намного слабее, и он действует по принципу "поражай и беги", то есть не задерживается надолго в одном организме-хозяине.

"Более низкая плотность гликана означает, что у иммунной системы остается меньше препятствий для нейтрализации вируса с помощью антител", - пояснил Криспин.

Он отметил, что результаты исследования "очень обнадеживают" в вопросе разработки вакцины от COVID-19, которая крайне важна в борьбе с пандемией коронавируса.

Читайте такжеКак сшить многоразовую маску для лица своими руками – выкройка и фотоНапомним, ранее сообщалось, что уханьская зараза Ковид-19 в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.