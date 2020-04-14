Жуткий "мутант": ученые предупредили о новом ударе коронавируса

Возбудитель SARS-CoV-2 уже претерпел ряд мутаций / УНИАН

Мутировавший коронавирус преобразуется в несколько новых видов для преодоления устойчивость иммунной системы человека, сообщили ученые из Кембриджского университета.

Возбудитель SARS-CoV-2 уже претерпел ряд мутаций, мигрируя из Азии в другие части света, пишет Naked Science.

Ученые выделили три основных генетических варианта SARS-CoV-2, при этом оказалось, что исходный тип, который передался людям от летучих мышей и с которого с наибольшей вероятностью началась эпидемия в Ухане, оказался далеко не самым распространенным как в Китае, так и в Восточной Азии в целом.

Читайте такжеМиллион долларов за вакцину: Зеленский сделал неожиданное предложениеОказалось, что он больше всего распространены в Европе и США. В Восточной Азии же самым частым стал другой тип, который стал наиболее распространенным в Швейцарии, Германии, Бельгии и Нидерландах. Этот факт свидетельствует о том, что вирус мог попасть в перечисленные страны непосредственно из Китая.

В исследовании утверждается, что картина распространения различных типов вируса далеко не везде однородна.

Ученые уже проследили пути мутаций и распространения патогенов, при этом вирусный геном, полученный у мексиканского пациента (Covid-19 у него был диагностирован 28 февраля), "мигрировал" из Италии.

В то же время "итальянский" подтип вируса произошел от первого задокументированного больного в Мюнхене. Он, в свою очередь, заразился от своего коллеги из Шанхая, получившего вирус во время поездки в Ухань с родителями.

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Напомним, ранее украинские ученые удивили сенсационной разработкой: создана тест-система для определения антител к новому типу коронавируса COVID-19 в организме человека.