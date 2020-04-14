Смертельный прыжок коронавируса: установлено расстояние передачи COVID-19

COVID-19 сохранять жизнеспособность до нескольких дней / Reuters

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США провели изучение относительно распространения коронавируса.

Как показали результаты исследования, вирус COVID-19 может передаться от одного человека к другому на расстоянии 4 метров.

При этом опасное заболевание способно распространяется в воздухе и может сохранять свою жизнеспособность на различных предметах до нескольких дней.

В материалах исследования также подчеркивается, что распространение коронавируса активнее и быстрее происходит в местах скопления тяжелобольных, например в отделениях интенсивной терапии.

Эксперты пояснили, что речь идет о распространении вируса внутри медучреждений, где концентрация заразившихся выше, чем в других местах, пишет Коммерсант.

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Напомним, ранее сообщалось, что количество инфицированных коронавирусом в мире составляет 1 млн 921 тыс. 369 человек, из которых 119 тыс. 730 умерли.