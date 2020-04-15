Смерть коронавируса: медик объяснил, что убьёт COVID-19

Медик предупредил о новой волне коронавируса / Фото pixabay.com

Решающее значение в уничтожении коронавируса будет иметь не повышение температуры воздуха, а продолжительности светового дня и количество солнечного ультрафиолета.

По мнению американского врача Леонида Исакова, с каждым днем приближения лета коронавирус будет таять.

"Температура и ультрафиолет – это разные вещи. Тепло – это инфракрасный свет. А вирусу какая разница, сколько градусов? Если в человеке 40-41 градус, что, вирус погибает? Нет. Вирус себя очень хорошо чувствует. Но убивает его именно ультрафиолет", - пояснил он.

Медик подчеркнул, что новая волна коронавируса придет когда количество солнечного ультрафиолета будет уменьшаться день ото дня и а этот период наступит осенью - после начала уменьшения светового дня, пишет Obozrevatel.com.

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В то же время врач считает, что новая атака коронавируса может быть тяжелее первой и к ней надо готовиться уже сейчас.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вирус COVID-19 может передаться от одного человека к другому на расстоянии 4 метров.