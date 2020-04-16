Нужно обязательно дезинфицировать: ученые назвали новый путь передачи COVID-19

Коронавирус нашли на обуви медиков в больницах города Ухань / Reuters

Ученые из китайского города Ухань, который был очагом распространения COVID-19, выяснили, что коронавирус может распространяться по всем этажам медучереждения – он переносится на обуви медицинского персонала.

Как свидетельствует новое исследование, коронавирус спокойно "живет" на полу больниц, причем не только в отделениях интенсивной терапии, но и на других этажах, где нет зараженных коронавирусом – там концентрация вируса меньше, но все же присутствует, сообщает News4Jax.

По словам ученых, сила притяжения и воздушный поток приводят к тому, что большинство капель вируса опускается именно на землю. При этом COVID-19 прочно "держится" на поверхности пола. В частности, половина образцов с подошвы обуви медицинского персонала отделения интенсивной терапии показали наличие на них "короны". В результате исследователи пришли к выводу, что подошва медицинского персонала может быть носителем коронавируса.

Ученые настоятельно рекомендуют людям продезинфицировать подошвы обуви перед выходом из палат, где находятся пациенты с коронавирусом.

Читайте такжеКак коронавирус передается в магазине: ученые на видео показали, в чем опасность

Напомним, китайский коронавирус COVID-19 имеет ряд основных признаков, таких как сухой кашель и лихорадка. Кроме того, у зараженных пациентов проявляются и другие симптомы. Например, головная боль и потеря вкуса или запаха. К таким неочевидным признакам COVID-19 добавился еще один – синеватый цвет губ. По словам экспертов, губы синеют у пациентов, у которых осложнения COVID-19 вызвали пневмонию, а связано это с недостатком кислорода в крови.