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Избавления от коронавируса не ждите: ученый огорошил откровением о мутации Covid-19

16 апреля 2020, 06:10

После Пасхи число зараженных коронавирусом будет расти, считает Сергей Комиссаренко.

коронавирус
После Пасхи число зараженных коронавирусом будет расти / Фото: REUTERS

Известный украинский ученый, доктор биологических наук, профессор, академик Сергей Комиссаренко дал прогноз по поводу развития ситуации с пандемией коронавируса.

Он не согласен с мнением о том, что с приходом лета и повышением температуры воздуха Covid-19 исчезнет.

"Не надо ждать лета и считать, что повышение температуры нас спасет. Нас может спасти изменения в геноме вируса, то есть за счет мутаций, но пока что такого нет", – подчеркнул академик.

Он напомнил недавнюю историю с коронавирусами SARS и MERS, которые исчезли, однако при этом они подверглись мутации.

Читайте также"Зомби" COVID-19: ученые шокировали неожиданным свойством коронавируса"Пока что мутации этого вируса, к сожалению, не уменьшают его агрессивности, но, к счастью, и не увеличивают, что также является важным", – заявил профессор.

Опираясь на официальные данные статистики ученый указал на то, что пока не существует объективных данных о том, что Украина оказалась на  пике заболевания коронавирусом.

Комиссаренко добавил, что после Пасхи, которую христиане восточного обряда отметят 19 апреля, количество зараженных коронавирусом и больных будет расти, пишет Оbozrevatel.com.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что вирус COVID-19 может передаться от одного человека к другому на расстоянии 4 метров.

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