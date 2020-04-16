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Кто заразил человека COVID-19: ученые озвучили новую версию

16 апреля 2020, 09:00

Переносчиком болезни могли стать наши четырехлапые друзья.

собака, щенок
Собаки могли съесть летучих мышей и заразиться коронавирусом / Фото pixabay.com

Ученые Университета Оттавы в Канаде разобрались, кто мог передать коронавирус SARS-CoV-2, провоцирующий опасное заболевание COVID-19, от летучих мышей человеку.

По версии исследователей переносчкиком коронавируса могли стать бродячие собаки, поедающие летучих мышей. Об этом говорится в статье в журнале Molecular Biology and Evolution. Попав в кишечник собак, бактерии могли спровоцировать эволюцию вируса, а через некоторое время SARS-CoV-2 передался человеку.

Ученые исследовали 1252 полноразмерных геномов коронавирусов, среди которых предшественник SARS-CoV-2 - коронавирус летучей мыши BatCoVRaTG13. Он совпадает с нынешним видом коронавируса на 96%.

"У млекопитающих есть белок ZAP, который противостоит попаданию инфекции в организм. Однако он перестает работать, если организм атакует вирус, в котором мало так называемых сайтов CpG. Оказалось, что у ближайших родственников SARS-CoV-2 крайне мало этих сайтов", - отмечают ученые.

По их словам, собачьи коронавирусы, заражающие ткани пищеварительной системы, имеют такой же уровень CpG, как у SARS-CoV-2 и BatCoVRaTG13.

К слову, у большинства заболевших коронавирусом наблюдается расстройство желудка, а значит, вирус атакует ЖКТ.

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Напомним, по одной из версий, летучая мышь заразила коронавирусом фермерское животное, которое содержалось вместе с людьми на китайском рыбном рынке. В свою очередь, профессор микробиологии в Колумбийском университете Винсент Раканиелло считает, что около трети первых инфицированных COVID-19 не имели прямого контакта с рыбным рынком. По его версии, они уже были инфицированы, когда пришли на рынок. 

Раканиелло предложил свою теорию, откуда взялся коронавирус. По его словам, источником вспышки является фермер, который удобрял поле фекалиями летучих мышей – гуано. А у летучих мышей подобные вирусы являются кишечными, они выделяются вместе с фекалиями.

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