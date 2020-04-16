Откуда взялся коронавирус: СМИ озвучили шокирующую версию

Коронавирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку / Reuters

Коронавирус SARS-CoV-2, провоцирующий опасное заболевание COVID-19, возник в лаборатории китайского города Ухань, а ее работник стал "нулевым пациентом".

Китай якобы стремился продемонстрировать способности страны в выявлении и борьбе с вирусами. Первоначально вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а затем попал в популяцию в Ухане. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что на уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей. С его помощью власти КНР пытались отвлечь внимание от лаборатории.

Собеседник телеканала также добавил, что ситуация с распространением коронавируса может стать "самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен".

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Как сообщал Главред, ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь намекнул, что коронавирус в Китай могли завезти американские военные. Позже ученые заявляли, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.

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Разведка США считает, что COVID-19 имеет естественное происхождение и не был разработан в лаборатории китайского города Ухань.

При этом бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан считает, что коронавирус создан людьми, а пандемия и последующий карантин возникли из-за необходимости протестировать вышки мобильной связи 5G.