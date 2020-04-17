Коронавирус будет терзать человечество не один год: опубликован шокирующий прогноз

Ученые спрогнозировали рецидив вспышки SARS-CoV-2 / Reuters

Коронавирус будет иметь сезонные вспышки, а предстоящее зимнее обострение болезни будет самым тяжелым и потенциально может перегрузить медицинскую систему.

Как подчеркивается в исследовании Гарвардского университета, прогнозируется будущий рецидив вспышки SARS-CoV-2 в зимнее время, который вероятно начнется после первой тяжелой пандемической волны.

"Дополнительные меры вмешательства, включая расширение возможностей медицинского ухода и эффективной терапии усилят успех периодического дистанцирования и ускорят обретение коллективного иммунитета. Даже в случае очевидного уничтожения, надзор за SARS-CoV-2 нужно сохранить, поскольку вспышка заражения будет возможной до 2024 года", - сказано в отчете.

Кроме того, несмотря на появление краткосрочного (на один год) или долгосрочного иммунитета у зараженных людей, социальное дистанцирование (карантин) придется вводить вплоть до 2022 года, пишет Newsweek.

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