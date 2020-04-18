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Убьет за 15 минут: названа смертельная для COVID-19 температура

18 апреля 2020, 05:06

Чтобы полностью "отключить" коронавирус, нужно разжарить его чуть ли не до кипения.

коронавирус
Коронавирус оказался чрезвычайно живучим / pixabay.com

Ученые из Франции выяснили, при какой температуре погибает коронавирус COVID-19. Оказалось, что уничтожить его даже в лабораториях не так уж и просто.

Исследователи из университета Экс-Марсель поместили штамм коронавируса в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом. Оба образца нагрели до 60 градусов и поддерживали эту температуру в течение часа. Однако коронавирус,  находящийся в нестерильном образце, способности размножаться не потерял, передает bioRxiv.

Чтобы полностью "отключить" коронавирус, пришлось повысить температуру до 92 градусов по Цельсию – в этом случае вирус погиб в течение 15 минут.

Ученые акцентировали внимание на важном нюансе - дезинфекция в большинстве лабораторий осуществляется при нагреве материалов до 60 градусов. Таким образом, для образцов с высоким содержанием вируса такой температуры может не хватить. Исследователи надеются, что теперь будет выбран более подходящий способ дезактивации коронавируса.

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Напомним, ученые из китайского города Ухань, который был очагом распространения COVID-19, выяснили, что коронавирус передается по всем этажам медучереждения – он переносится на обуви медицинского персонала.

Стоит отметить, что на данный момент статистика коронавируса неутешительна - Ковид-19подхватили более двух миллионов человек во всем мире. 

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