Ученые впервые в мире напечатали искусственное ухо внутри мыши без операции

Ученые напечатали искусственное ухо внутри мыши без операции / pixabay.com

Ученые из Университета Сычуаня провели первую в мире неинвазивную 3D-печать искусственного органа — им удалось воссоздать трехмерную структуру органа прямо под кожей модельного животного, без необходимости проводить операцию по имплантации. Органом оказалась миниатюрная копия человеческого уха размером всего в полсантиметра.

Об этом сказано в исследовании, опубликованном на сайте Scіence Advances.

По словам ученых, практического применения у этого конкретного "мини-уха" не было. Зато ученые смогли доказать, что это в принципе возможно. Технология потребовала применения последних разработок нанохимии и показала современное состояние регенеративной медицины и трехмерной печати.

По информации, эта технология выглядит так: животному проводят инъекцию под кожу материала для трехмерной печати, состоящего из модифицированного желатина в жидком, неполимеризованном виде, а также специально выращенных хрящевых клеток и наночастиц, выступающих в роли инициатора реакции. Затем на то место, где требуется создать новый орган, слой за слоем проецируется его изображение. Здесь использовался инфракрасный лазер и DLP-проектор на основе микроскопических зеркал — точно такие же используются в обычных бытовых видеопроекторах.

Инфракрасный свет, попадая под кожу животного, возбуждал наночастицы, которые затем сами становились источником излучения — только уже ультрафиолетового. А ультрафиолет, поглощаясь мономерами модифицированного желатина, инициировал затвердение материала именно в той точке, куда попадал свет от проектора — там запускался процесс сборки отдельных молекул в настоящий искусственный хрящ.

Таким образом, после одной инъекции и небольшого лазерного облучения под кожей животных без каких-либо надрезов формировалась трехмерная структура из межклеточного вещества, заполненная характерными для хрящевой ткани клетками — хондроцитами.

Последующие наблюдения показали, что искусственное ухо под кожей мышей "чувствовало" себя хорошо и вообще мало чем отличалось от обычного природного хряща.

Новая технология "печати под кожей" интересна прежде всего своим подходом. По словам экспертов, применять ее смогут в эстетической хирургии, где чем меньше разрезов, тем лучше.

Читайте такжеУченые раскрыли проклятый фараоном саркофаг с мумией жрицы: находка ошеломляетНапомним, ранее ученые заявили, что тараканье молоко может стать новым суперпродуктом, и это не шутка. Международная группа ученых определила последовательность кристаллического белка, расположенного в средней кишке тараканов.

Оказалось, что молоко таракана более чем в четыре раза питательнее коровьего молока, и исследователи считают, что оно может стать источником питания растущего населения Земли в будущем.