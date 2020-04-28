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К Земле приблизился опасный астероид в маске

28 апреля 2020, 11:32

По словам экспертов NASA, угрозы для планеты и людей, вероятно, не будет.

астероид
К Земле приблизился опасный астероид / Фото: nasa.gov

К Земле мчится гигантский астероид на бешеной скорости, и уже в среду, 29 апреля, достигнет минимально возможного расстояния от нашей планеты.

Отметим, некоторые СМИ уже громогласно заявили, что 29 апреля наступит конец света, и виноват в этом устрашающий астероид. Но переживать не стоит – апокалипсис нам не грозит. По крайней мере, так заявили в NASA, хотя и подчеркнули, что небесное тело, которое летит к Земле - потенциально опасное.

По словам экспертов NASA, угрозы для планеты и людей, вероятно, не будет, но при следующем приближении траектория космического тела сместится еще ближе к Земле.

Отметим, размер астероида под названием 1998 OR2 (впервые его выявили именно в 1998 году, отсюда дата в названии) ученые пока не смогли определить. По предварительным расчетам размер составляет от 1,84 до 4,11 километра, а сам астероид выглядит, как маленькая планета.

Астероид 29 апреля пролетит от Земли на безопасном расстоянии 6,2 млн километра. Это в 16 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Кстати, на снимке, который сделали астрономы в обсерватории Пуэрто-Рико, астероид 1998 OR2 летит к Земле в маске. По крайней мере, такое впечатление складывается при взгляде на фото.

В то же время астрономы из обсерватории в Южной Америке шутят, что астероид, который уже завтра можно будет увидеть в небольшой телескоп, видимо, догадывается, что на Земле пандемия коронавируса, поэтому подготовился заблаговременно.

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Напомним, ранее американское аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что 29 апреля этого года близко от Земли должен пролететь крупный астероид, который квалифицирован как "потенциально опасный". Приближение данного астероида к Земле дает существенный повод для беспокойства человечеству, заявил в комментарии Главреду астролог Влад Росс.

"Очень опасаюсь приближения этого астероида, поскольку расположение планет указывает на большую вероятность катастрофы в связи с этим. Во-первых, сложится жесткий квадрат между Ураном и Сатурном, и при этом Сатурн будет в Водолее. Водолей указывает на небо, Сатурн – на камни, то есть возможно падение камней с неба. Во-вторых, Меркурий в соединении с Ураном и Солнцем указывает на возможность неожиданной глобальной катастрофы", – предостерег Росс.

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