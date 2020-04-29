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Астероид в маске подлетел к Земле: NASA показало на видео "космического пришельца"

29 апреля 2020, 13:18

Ученые NASA уточнили, что самого близкого расстояния астероид достиг в полдень 29 апреля.

астероид
Опасный астероид приблизился к Земле / Фото: nasa.gov

Астероид в маске гигантских размеров сегодня приблизился к Земле и пролетает мимо нее на минимальном расстоянии. Небесное тело, которое открыли в 1998 и назвали 1998 OR2, сблизилось с голубой планетой в ночь на 29 апреля.

При этом ученые NASA уточнили, что самого близкого расстояния "космический пришелец" достиг в полдень.

Астероид 29 апреля пролетает от Земли на безопасном расстоянии 6,2 миллиона километров. Это в 16 раз больше, чем расстояние от нашей планеты до Луны.

Более того, астрономы показали на видео это невероятное зрелище – полет астероида, который они назвали потенциально опасным. Кстати, эта глыба так напугала некоторых экспертов в области изучения космоса, что они даже заговорили о конце света 29 апреля, о чем даже писали СМИ.

Добавим, что по словам экспертов NASA, угрозы для Земли и людей, нет, и Армагеддон нам точно не светит. Правда, при следующем приближении траектория космического тела сместится еще ближе к Земле, и что будет тогда – никто пока не знает.

Отметим, ученые пока не смогли определить точный размер астероида. По предварительным расчетам его размер составляет от 1,84 до 4,11 километра  - это как маленькая планета.

Добавим, что на снимке, который сделали астрономы в обсерватории Пуэрто-Рико, астероид 1998 OR2 летит в маске. По крайней мере, такое впечатление складывается при взгляде на их фото.

Читайте такжеК Земле приблизился опасный астероид в маскеНапомним, ранее американское аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что 29 апреля этого года близко от Земли должен пролететь крупный астероид, который квалифицирован как "потенциально опасный". Приближение данного астероида к Земле дает существенный повод для беспокойства человечеству, заявил в комментарии Главреду астролог Влад Росс.

"Очень опасаюсь приближения этого астероида, поскольку расположение планет указывает на большую вероятность катастрофы в связи с этим. Во-первых, сложится жесткий квадрат между Ураном и Сатурном, и при этом Сатурн будет в Водолее. Водолей указывает на небо, Сатурн – на камни, то есть возможно падение камней с неба. Во-вторых, Меркурий в соединении с Ураном и Солнцем указывает на возможность неожиданной глобальной катастрофы", – предостерег Росс.

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