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Астрономы впервые зафиксировали рождение новой планеты

24 мая 2020, 01:43

Ранее этот феномен людям увидеть не удавалось.

Ученые наблюдают зарождение новой планеты / Фото: скриншот из видео

Исследователи с помощью телескопа Европейской Южной Обсерватории впервые в истории обнаружили явные следы зарождения новой планеты.

Как сообщает издание Astronomy & Astrophysics, астрономы считают открытие уникальным.

Ученые показали, что формирование газопылевого облака происходит вокруг молодой звезды AB Aurigae в 520 световых годах от Земли.

Снимки зафиксировали специфическую спиральную структуру с изгибом, отмечающим возможное местонахождение зарождающейся планеты.

Отмечается, что характерный изгиб пылевого вихря вокруг звезды - места возможного образования планеты – астрономам ранее увидеть не удавалось. Ученые полагают, что планеты рождаются, когда в пылевых дисках вокруг молодых звезд конденсируются холодный газ и пыль.

Читайте такжеАстрономы обнаружили у планеты Земля второй спутник"Изгиб отмечает точку соединения двух спиральных ветвей – одной, закручивающейся внутрь орбиты планеты, и другой, раскручивающейся наружу. А соединяются эти спирали в точке образования планеты. Здесь происходит аккреция газа и пыли из диска на формирующуюся планету и ее дальнейший рост", – пояснили авторы публикации.

По данным астрономов, планета находится от звезды примерно на том же расстоянии, как Нептун от Солнца.

Напомним, ранее американское аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что 29 апреля этого года близко от Земли пролетел крупный астероид, который квалифицирован как "потенциально опасный".

Приближение данного астероида к Земле дает существенный повод для беспокойства человечеству, заявил в комментарии Главреду астролог Влад Росс.

астрономы планета
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