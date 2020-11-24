Чрезмерная тревожность повышает риск развития ужасной болезни – ученые

Чрезмерная тревожность повышает риск развития болезни Альцгеймера, выяснили ученые / segodnya.ua

Ученые Медицинского университета Южной Каролины выяснили, что пожилые люди, которые имеют повышенную тревожность, больше рискуют получить болезнь Альцгеймера, чем те, у кого нет тревоги.

Ученые провели исследование, в котором участвовали 339 человек с диагнозом умеренные когнитивные нарушения, средний возраст испытуемых – 72 года, пишет Medical Xpress.

По его данным, медики наблюдали за участниками исследования – следили за показателями головного мозга, которые отвечают за формирование воспоминаний, и выяснили, что у 72 пациентов появилась болезнь Альцгеймера, а состояние остальных испытуемых не ухудшилось.

Исследователи пришли к выводу, что болезнь Альцгеймера быстрее развивалась у людей, которые имели симптомы тревожности.