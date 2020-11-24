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Чрезмерная тревожность повышает риск развития ужасной болезни – ученые

24 ноября 2020, 20:19

У десятков пациентов с симптомами тревожности быстрее развивалась страшная болезнь, выяснили исследователи.

Ученые выяснили, что чрезмерная тревожность повышает риск развития болезни Альцгеймера – Альцгеймера причины
Чрезмерная тревожность повышает риск развития болезни Альцгеймера, выяснили ученые / segodnya.ua

Ученые Медицинского университета Южной Каролины выяснили, что пожилые люди, которые имеют повышенную тревожность, больше рискуют получить болезнь Альцгеймера, чем те, у кого нет тревоги.

Ученые провели исследование, в котором участвовали 339 человек с диагнозом умеренные когнитивные нарушения, средний возраст испытуемых – 72 года, пишет Medical Xpress.

По его данным, медики наблюдали за участниками исследования – следили за показателями головного мозга, которые отвечают за формирование воспоминаний, и выяснили, что у 72 пациентов появилась болезнь Альцгеймера, а состояние остальных испытуемых не ухудшилось.

Исследователи пришли к выводу, что болезнь Альцгеймера быстрее развивалась у людей, которые имели симптомы тревожности.

  • Справка. Болезнь Альцгеймера – это самая распространенная форма приобретенного слабоумия (деменция), пишет Wikipedia. В энциклопедии отмечается, что болезнь чаще всего находят у людей старше 65 лет.
  • Заболевание впервые в 1907 году описал немецкий психиатр Алоис Альцгеймер, и болезнь названо в его честь.
ученые болезнь Альцгеймера
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Чрезмерная тревожность повышает риск развития ужасной болезни – ученыеЧрезмерная тревожность повышает риск развития ужасной болезни – ученые
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