Чрезмерная тревожность повышает риск развития ужасной болезни – ученые

У десятков пациентов с симптомами тревожности быстрее развивалась страшная болезнь, выяснили исследователи.
Ученые Медицинского университета Южной Каролины выяснили, что пожилые люди, которые имеют повышенную тревожность, больше рискуют получить болезнь Альцгеймера, чем те, у кого нет тревоги.
Ученые провели исследование, в котором участвовали 339 человек с диагнозом умеренные когнитивные нарушения, средний возраст испытуемых – 72 года, пишет Medical Xpress.
По его данным, медики наблюдали за участниками исследования – следили за показателями головного мозга, которые отвечают за формирование воспоминаний, и выяснили, что у 72 пациентов появилась болезнь Альцгеймера, а состояние остальных испытуемых не ухудшилось.
Исследователи пришли к выводу, что болезнь Альцгеймера быстрее развивалась у людей, которые имели симптомы тревожности.
- Справка. Болезнь Альцгеймера – это самая распространенная форма приобретенного слабоумия (деменция), пишет Wikipedia. В энциклопедии отмечается, что болезнь чаще всего находят у людей старше 65 лет.
- Заболевание впервые в 1907 году описал немецкий психиатр Алоис Альцгеймер, и болезнь названо в его честь.
Автор: Екатерина Присяжнюк