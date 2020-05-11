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Эксперт озвучила правила употребления фруктов для похудения

11 мая 2020, 02:29

Важно правильно включать полезные продукты в свой рацион.

фрукты
Фрукты нужно употреблять правильно / Фото: УНИАН

Известный фитнес-тренер Марина Боржемская пояснила, как правильно употреблять фрукты для эффективного похудения.

"Любой фрукт, помимо быстрой глюкозы, также обогащает организм различными витаминами и микроэлементами, принося колоссальную пользу, обогащает кишечную флору необходимыми волокнами, поэтому потребление фруктов в ежедневном рационе необходимо", - написала она в Instagram.

По словам эксперта, важно знать меру, поскольку избыток глюкозы провоцирует жировые отложения, но она важна для питания мозга и мышечной массы. Боржемская отметила, что организм у каждого индивидуален, поэтому время употребления фруктов может отличаться от общепринятых норм.

Эксперт составила общие рекомендации употребления фруктов:

  • более сладкие фрукты можно брать к завтраку (например, манго, ананас, виноград, папайя и другие очень сладкие плоды);

  • осторожнее с апельсином и ананасом: если Вы включаете их в завтрак, то лучше съесть в конце еды, чтобы не раздражать стенки кишечника. Кроме того, есть разряд сладких фруктов (хурма, дыня, арбуз и др.), которые лучше вообще есть отдельно от всего, в таком случае их целесообразнее брать на первый перекус, то есть между двумя основными приемами пищи;

  • к обеду можно брать практически все фрукты;

  • при правильном построении рациона, на ужин в зеленые смузи и салаты можно добавлять слайсы зеленой груши, киви, грейпфрута, помело.

Напомним, ученые пояснили, кому строго противопоказан чай с лимоном.

Также ученые в результате исследований пришли к выводу, что бокал вина приравнивается к часу тренировок в тренажерном зале.

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