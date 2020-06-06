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Диетолог назвала максимально опасный для здоровья суп

6 июня 2020, 19:58

Речь идет о кулинарном блюде, которое чрезмерно насыщенно жирами.

солянка
Солянку назвали вредной для здоровья / Скриншот видео с youtube.com

Врач-диетолог Ирина Торопыгина заявила, что наиболее опасным для организма супом является солянка.

Как сообщает E1.RU, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и проблемами с желудочно-кишечным трактом настоятельно рекомендуют отказаться от этого блюда.

По словам диетолога, солянка из-за большого количества насыщенных жиров может привести к осложнениям при нарушениях холестеринового обмена и болезнях сердца.

Читайте такжеДиетолог назвала самый опасный завтрак"Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно — с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена. Это риски по заболеванию атеросклерозом, такое блюдо может оказывать раздражающее действие на желудок", — отметила Торопыгина.

Медик констатирует, что в солянку добавляют большое количество переработанного мяса в виде полуфабрикатов. Также блюдо дополняют лимоном и каперсами, которые могут быть опасны для людей с язвой желудка, гастритом и заболеваниями поджелудочной железы. Диетолог рекомендует ограничить данное блюдо в рационе, заменив его более полезными продуктами.

Напомним, в Ивано-Франковской области в начале июня впервые за десять лет зацвела смерека (подвид ели - Picea abies).

Как ранее сообщалось, зимой ученые со станции Академик Вернадский в Антарктиде наблюдали очень странное и редкое явление. По словам исследователей, происходит цветение снега, которое вызывают водоросли хламидомонады.

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