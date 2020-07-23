Можно увидеть невооруженным глазом: к Земле приближается комета Neowise

В следующий раз комета приблизится к Земле через 6800 лет / sun-news

К планете Земля приближается комета Neowise, которую в небе можно будет увидеть невооруженным глазом.

Как информирует Devon Live, небесное тело пролетит на минимальном расстоянии от нашей планеты.

"Комета Neowise сегодня находится в ближайшей к Земле точке, и хотя комета не является самой яркой - люди все же могут увидеть ее", - говорится в сообщении.

По словам главы обсерватории Эксетер Джона Маклина, комета летит со скоростью 40 миль в секунду. Небесное тело будет видно до конца этого месяца в Северном полушарии, затем она пройдет Южное полушарие, прежде чем окунуться вглубь Солнечной системы.

На протяжении месяца комету можно будет увидеть на небе в вечернее время. Она пролетит на расстоянии 103 миллионов километров от Земли. Угрозы для Земли небесное тело не представляет.

Читайте такжеПокорили космос: SpaceX успешно запустила на МКС ракету с людьми"Это комета пролетает примерно раз в пять тысяч лет. На самом деле ее уже как недели три видно, и еще пару недель можно будет за ней наблюдать. Но сегодня ночью (24 июня) она будет наиболее яркая. Правда, в Москве и других крупных городах ее разглядеть будет сложно, потому что слишком сильно освещены улицы. Но можно посмотреть на нее в бинокль, с помощью него очень хорошо комету видно", – говорят в Московском планетарии.

По словам астрономов, без увеличительных приборов комету можно будет увидеть в неосвещенной местности, например, за городом.

"Все знают, как выглядит созвездие Большая Медведица. Так вот как раз под ковшом комету можно будет наблюдать. По времени - примерно в час ночи. Плюс-минус 30 минут", – подытожили в планетарии.

Напомним, к Земле на бешеной скорости мчится очередной астероид. Астрономы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) установили, что астероид 163348 (2002 NN4) максимально приблизится к голубой планете.

Как ранее сообщалось, астероид в маске гигантских размеров приблизился к Земле и пролетел мимо нее на минимальном расстоянии. Небесное тело открыли в 1998 и назвали 1998 OR.