УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Наука

Можно увидеть невооруженным глазом: к Земле приближается комета Neowise

Небесное тело угрозы для планеты не несет.

23 июля 2020, 23:53
Астероид, комета
В следующий раз комета приблизится к Земле через 6800 лет / sun-news

К планете Земля приближается комета Neowise, которую в небе можно будет увидеть невооруженным глазом.

Как информирует Devon Live, небесное тело пролетит на минимальном расстоянии от нашей планеты.

"Комета Neowise сегодня находится в ближайшей к Земле точке, и хотя комета не является самой яркой - люди все же могут увидеть ее", - говорится в сообщении.

По словам главы обсерватории Эксетер Джона Маклина, комета летит со скоростью 40 миль в секунду. Небесное тело будет видно до конца этого месяца в Северном полушарии, затем она пройдет Южное полушарие, прежде чем окунуться вглубь Солнечной системы.

На протяжении месяца комету можно будет увидеть на небе в вечернее время. Она пролетит на расстоянии 103 миллионов километров от Земли. Угрозы для Земли небесное тело не представляет.

Читайте такжеПокорили космос: SpaceX успешно запустила на МКС ракету с людьми"Это комета пролетает примерно раз в пять тысяч лет. На самом деле ее уже как недели три видно, и еще пару недель можно будет за ней наблюдать. Но сегодня ночью (24 июня) она будет наиболее яркая. Правда, в Москве и других крупных городах ее разглядеть будет сложно, потому что слишком сильно освещены улицы. Но можно посмотреть на нее в бинокль, с помощью него очень хорошо комету видно", – говорят в Московском планетарии.

По словам астрономов, без увеличительных приборов комету можно будет увидеть в неосвещенной местности, например, за городом.

"Все знают, как выглядит созвездие Большая Медведица. Так вот как раз под ковшом комету можно будет наблюдать. По времени - примерно в час ночи. Плюс-минус 30 минут", – подытожили в планетарии.

Напомним, к Земле на бешеной скорости мчится очередной астероид. Астрономы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) установили, что астероид 163348 (2002 NN4) максимально приблизится к голубой планете.

Как ранее сообщалось, астероид в маске гигантских размеров приблизился к Земле и пролетел мимо нее на минимальном расстоянии. Небесное тело открыли в 1998 и назвали 1998 OR.

космос комета планета астрономия
Сейчас вы просматриваете новость «Можно увидеть невооруженным глазом: к Земле приближается комета Neowise». Другие новости науки читайте в разделе «Наука». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

00:19
День Ольги: какой сегодня праздник 24 июля, приметы, именины
23 июля, четверг
23:53
Можно увидеть невооруженным глазом: к Земле приближается комета Neowise
23:21
Великобритания и США обвинили РФ в применении космического оружия
23:00
Волонтер рассказал, чем опасны для Украины российские учения Кавказ-2020
22:55
Зеленский отреагировал на поджог дома активиста Шабунина Видео
22:39
Коронавирус в Украине и мире 23 июля: за сутки заразились 279 тысяч человек
22:09
Бегство террориста под Полтавой: в МВД срочно обратились к украинцам Видео
22:08
Под Днепром автобус с пассажирами упал в кювет, водитель сбежал
21:20
Зеленский с Путиным хочет подписать соглашение о прекращении огня
20:55
Бегство полтавского террориста: стало известно о важной находке у леса Видео
20:43
"Для жизни непригодный": Шабунин показал, что осталось от дома после поджога Фото Видео
20:38
Как наладить отношения с отчимом - советы Дмитрия Карпачева
20:33
Убийство медика на Донбассе: боевики вырезали органы и кости – штаб ООС Видео
20:05
Chica Bamboni - Mozgi наконец показали клип со стрип-денсершами Видео
19:53
Нашли таблетки и записку: новые детали в деле о загадочной гибели волонтера Кучапина
19:47
В Киеве новая велодорожка ведет в столб: курьезное фото
19:31
Астролог спрогнозировал, сколько продлятся теракты в Украине
19:23
"На обстрелы отвечаем мощно": Зеленский оценил новое перемирие на Донбассе Видео
19:15
Адвокат Ефремова не сможет прийти на суд
19:07
"Слуга народа" Гетманцев требует повышения цен на электроэнергию Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять