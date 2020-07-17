Новая атака коронавируса: появился мрачный прогноз ученых

Миру грозит новый удар коронавируса / Фото pixabay.com

По прогнозу экспертов, опасный коронавирус COVID-19 будет возвращаться волнами, а его появления стоит ждать в течение нескольких ближайших лет.

С таким предостережением выступил главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс, сообщает ВВС.

По его словам, уже ближайшей зимой будет чрезвычайно высока вероятность резкого роста числа случаев заражения коронавирусом.

"Главный научный советник правительства сказал депутатам, что вероятность роста случаев коронавируса "очень высока" этой зимой", – сообщается в предостережении.

Ранее сообщалось о том, что наибольшее число активных случаев заболевания китайским коронавирусом COVID-19 в мире зафиксировано во Французской Гвиане, США и в Панаме.

В то же время в Украине зафиксировано 26 тысяч 79 активных случаев коронавируса, что соответствует показателю 62,3 на 100 тысяч активных.

Напомним, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 57 тыс. 264 случая COVID-19.

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Всего в Украине после перенесенной коронавирусной болезни выздоровели 29 тыс. 769 человек, зарегистрировано 1 тыс. 456 летальных случаев.