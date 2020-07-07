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Ученый раскрыл пугающую правду о происхождении коронавируса

Коронавирус был активирован условиями окружающей среды, не исключают эксперты.

7 июля 2020, 04:30
коронавирус
Коронавирус скрывает много тайн / Фото pixabay.com

Вирус SARS-CoV-2 не стал детищем лабораторных разработок в китайском Ухане, а долгое время находился в различных точках мира в спящем состоянии, заявил старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон.

Как подчеркнул он в интервью The Daily Telegraph, вполне вероятно, что коронавирус был активирован условиями окружающей среды.

"Я думаю, что вирус уже был здесь, и под "здесь" я понимаю "везде", — не исключил эксперт.

Он также напомнил, что по данным эпидемиологов, новый коронавирус был обнаружен в 2019 году в Барселоне, Милане и Турине.

Кроме того, Джефферсон также провел аналогии с пандемией испанского гриппа, от которого с 1918 по 1920 годы погибли до 100 миллионов человек, когда от испанки в 1918-м погиб каждый третий житель Западного Самоа, хотя у населения не было никаких контактов с окружающим миром.

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"Объяснение этого может заключаться в том, что эти возбудители ниоткуда не приходят и никуда не уходят. Они всегда здесь и иногда что-то активирует их, может быть, плотность мирового населения или условия окружающей среды", — заключил он.

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Напомним, ранее заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Алла Мироненко назвала сроки второй волны Covid-19 в Украине.

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