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Убийца COVID-19: ученые рассказали о революции в борьбе с коронавирусом

Робот за 30 минут работы убивает до 90% всех микроорганизмов.

4 июля 2020, 04:54
коронавирус
Стало известно о прорыве в борьбе с коронавирусом / pixabay.com

В Бахрейне ученые создали робота, который способен уничтожить коронавирус с помощью коротковолнового ультрафиолетового излучения.

Робот за 30 минут убивает до 90% всех микроорганизмов, разрушая их мембрану, в результате чего ДНК организмов распадается, пишет Daily Mail.

По словам ученых, ультрафиолет эффективно борется с большинством вирусов и широко используется, например, для обеззараживания питьевой воды.

Разработчики наделили свое изобретение способностью разговаривать на 12 языках, измерять температуру тела, распознавать лица и реагировать на голосовые команды.

По оценке специалистов, новое изобретение является настоящей "медицинской революцией", ведь робот окажет неоценимую помощь медикам.

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Отмечается, что люди не должны находиться в помещении в момент обработки, поскольку свет от устройства может повредить человеческие клетки. На данный момент робот проходит испытания в промышленных условиях.

Напомним, ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ Оксана Выговская назвала основные причины роста количества заболеваний коронавирусом в Украине.

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