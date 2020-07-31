Хлорка или кипячение: стало известно, в какой воде погибает COVID-19

За 72 часа в воде погибают 99,9% частиц вируса / pixabay.com

В ходе проведенных исследований эксперты выяснили, как ведут себя в воде частицы коронавирусной инфекции.

Исследования относительно жизнеспособности коронавируса в воде проводились в центре Вектор, передает РИА Новости.

В сообщении подчеркивается, что почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что за 72 часа в воде погибают 99,9% частиц вируса.

Специалисты установили, что в дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, при этом может сохранять жизнеспособность. Время его инактивации напрямую зависит от температуры воды.

Читайте такжеСмертельная угроза: кто рискует подхватить COVID-19 – исследование

Также подчеркивается, что в кипяченой воде вирус полностью исчезает, а в хлорированной — теряет свою жизнеспособность.

Напомним, ранее врач-анестезиолог Павел Сильковский заявил о том, что устойчивость иммунитета к коронавирусу COVID-19 зависит от реакции организма на болезнь.

Читайте такжеВакцина от COVID-19 потеряет смысл: эксперт ошеломил прогнозом

Он подчеркнул, что в случае агрессивной инфекции иммунитет вырабатывается более стойкий.