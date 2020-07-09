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Сотни тысяч жертв: ученые предупредили о новой опасности коронавируса

Ежедневно 12 тысяч человек могут умереть от голода, связанного с коронавирусным кризисом.

9 июля 2020, 22:02
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COVID-19 спровоцировал мощный кризис

До конца 2020 года от голода, вызванного пандемией коронавируса, может умереть больше людей, чем от самой инфекции.

К таким выводам пришли эксперты Международного объединения для борьбы с бедностью в мире Oxfam, сообщает BBC.

"В Oxfam предупредили, что до конца года ежедневно 12 тысяч человек могут умереть от голода, связанного с коронавирусным кризисом – потенциально больше, чем от собственно болезни", - говорится в сообщении.

В объединении отметили, что к голоду приведет целый ряд факторов, в частности безработицы, убытки производителей еды от карантина, а также трудности с доставкой помощи.

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Представители Oxfam при этом выделили 10 особо уязвимых регионов мира: Йемен, Конго, Афганистан, Венесуэла, западная часть Субсахарской Африки, Южный Судан, Судан, Сирия и Гаити.

Напомним, ранее в прогнозе развития эпидемии COVID-19 НАН говорилось о том, что за последнюю неделю в Украине статистика по заболеваемости коронавирусом демонстрирует положительную динамику, при этом статистические данные оказываются значительно лучшими, чем прогнозные сценарии вторую неделю подряд, однако реальная динамика может быть менее оптимистичной чем та, что следует из официальной статистики.

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