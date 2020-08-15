Коронавирус убивает органы: ученые выяснили смертельную опасность

COVID-19 взаимодействует в организме со специфичным белком / Reuters

Отдельные человеческие органы - легкие, печень, почки, сердце и нервная система страдают в результате атаки коронавируса.

Как выяснили ученые из университета Сарагосы, не весь организм человека оказывается пораженный COVID-19, пишет издание Chaos.

Согласно результатам исследования, COVID-19 взаимодействует со специфичным белком, который называется ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2). Этот рецептор имеют многие клетки организма, однако патоген поражает органы избирательно, что указывает на существование еще не известного механизма заражения тканей.

В материале подчеркивается, что ученые обнаружили 59 белков, действующих как основные активаторы и влияющих на другие органы человека.

Также уточняется, что изменения в белках, находящихся за пределами легких, влияет на уязвимость органов для коронавируса.

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Таким образом, препараты, нацеленные на эти цепочки, помогут избежать полиорганной недостаточности от COVID-19, которая приводит во многих случаях к смерти пациентов.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления информирования населения относительно противодействия распространению COVID-19.

При этом Зеленский выразил обеспокоенность в связи с очередным антирекордом по количеству выявленных больных коронавирусом за сутки.