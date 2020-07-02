Тихий убийца коронавируса: ученые сделали неожиданное открытие

Стали известны причины стремительного распространения коронавируса / Фото pixabay.com

Согласно результатам проведенных исследований ученые пришли к выводу о том, что в результате мутации коронавирус стал примерно в 10 раз более заразен, чем в самом начале пандемии.

Как заявил председатель научного центра Access Health International Уильям Хезелтайн, результаты эксперимента, возможно, объясняют столь стремительное распространение вируса в Америке, передает Daily Mail.

В то же время результаты исследований свидетельствуют о том, что мутации могут не только увеличивать опасность вируса, но и напротив, снижать ее.

Как пояснил ведущий эксперт исследования института Скриппса, доктор Хайрюн Чо, мутация, по-видимому, "компенсировала" слабость белка коронавируса в прошлом.

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"Эпидемиологическое исследование объясняет, почему распространение [варианта G] в Европе и США было очень быстрым. Это было не просто случайностью. Интересный вопрос заключается в том, почему вирусы, несущие более стабильный SG614, кажутся более передаваемыми, не приводя к значительной разнице в тяжести заболевания. Возможно, что более высокие уровни функционального белка S, наблюдаемые с SG614, увеличивают вероятность передачи от хоста к хосту, но другие факторы ограничивают скорость и эффективность репликации внутри хоста", – добавил ученый.

Напомним, ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ Оксана Выговская назвала основные причины роста количества заболеваний коронавирусом в Украине.