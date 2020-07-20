Какие регионы Украины ждет новый удар COVID-19: тревожный прогноз ученых

В отдельных регионах эпидемию остановить пока не удалось / УНИАН

По словам вице-президента НАН, доктора физико-математических наук Анатолия Загороднего, эпидемия коронавируса в Украине начинает стабилизироваться, количество новых зараженных до конца недели, 24 июля, будет колебаться в пределах 518-1050 (на прошлой было 598-910, – ред.), со средним суточным показателем в 763 случая.

Как подчеркнул он в комментарии Obozrevatel.com, такие данные содержатся в прогнозе рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией.

Ученый сообщил, что смертность уменьшится и выйдет на уровень 13-17 в сутки (было 17-22 человека, – ред). Больше всего больных, как и в предыдущие недели, будут фиксировать на Львовщине, Закарпатье и в Киеве.

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"Анализ статистических данных показывает, что ситуация по Украине выглядит стабильной, однако статистика за последнюю неделю демонстрирует нейтральную тенденцию. В отдельных регионах эпидемию остановить пока не удалось. Увеличение количества больных вероятно в Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской областях и в Киеве", – добавил Загородний.

Напомним, ранее известный социолог, генеральный директор Киевского международного института социологии Игорь Паниотто заявил о том, что в Украине вторая волна эпидемии коронавируса уже началась в первые дни июня.

Он отметил, что именно с этого времени количество зараженных растет фактически по экспоненте.