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Смертельный риск: выяснилась новая угроза коронавируса

Больные коронавирусом подвержены большим рискам.

6 июля 2020, 13:56
коронавирус,пробирки
Стало известно о новой опасности коронавируса / Reuters

Пациенты с коронавирусом чаще страдают от инсульта по сравнению с больными, которые заразились гриппом.

По данным исследователей из Weill Cornell Medicine, у 1,6% людей с COVID-19 случился инсульт, пишет Daily Mail.

Ученые выяснили, что риск заболевания инсультом у перенесших грипп, в восемь раз меньше, чем у пациентов с коронавирусом, ведь только у 0,2 процента пациентов с гриппом был инсульт, вызванный закупоркой в головном мозге.

Кроме того, подчеркивается, что около 26% пациентов с коронавирусом поступили в отделение скорой помощи с жалобами на симптомы инсульта. Остальные 74% перенесших инсульт уже находились на госпитализации из-за COVID-19.

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В сообщении уточняется, что это были ишемические инсульты, которые возникают, когда кровоток блокируется в мозг. Они труднее поддаются лечению и имеют более высокую летальность, чем геморрагические инсульты, которые возникают, когда ослабленный сосуд в мозге разрывается и происходит кровоизлияние в мозг.

Напомним, ранее заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Алла Мироненко назвала сроки второй волны Covid-19 в Украине.

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