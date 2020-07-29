Смертельная угроза: кто рискует подхватить COVID-19 – исследование

Ученые рассказали, кто подвержен риску заболеть коронавирусом / Фото pixabay.com

Коронавирус COVID-19 стремительно распространяется, когда люди занимаются длительными физическими упражнениями.

Как пишет итальянская Corriere della Sera, итальянские иммунологи разработали научно-теоретическую модель COVID-19, объясняющую действие вируса.

Эксперты пришли к выводу о том, что интенсивные занятия спортом приводят к тому, что человек делает глубокие и частые вдохи и выдохи. Таким образом это облегчает прямое проникновение вируса в нижние дыхательные пути, значительно уменьшая воздействие на слизистые оболочки дыхательных путей, покрытых "нейтрализующими" антителами.

Ученые предполагают, что именно такая ситуация возникла с первым зараженным в Италии пациентом по имени Маттиа. 38-летний житель Ломбардии почувствовал недомогание на второй день после игры в футбол, где он контактировал с другими спортсменами.

Читайте такжеПросвета нет: эксперт дал мрачный прогноз насчет пандемии COVID-19 в УкраинеКроме того, в материале подчеркивается, что исход инфекции определяется в первые 10-15 дней после заражения и зависит от баланса между совокупной дозой вирусного воздействия и эффективностью врожденного иммунитета.

Итальянские ученые считают, что коронавирус причиняет самый больший вред людям, у которых слабый врожденный иммунитет. Чаще всего это касается пожилых людей и тех, у кого в организме нет антител к генетическим дефектам.

Также добавляется, что кумулятивный эффект коронавируса огромен. Например, инфекция очень быстро распространяется среди врачей и работников здравоохранения, которые лечили больных COVID-19 пациентов.

Напомним, ранее врач-анестезиолог Павел Сильковский заявил о том, что устойчивость иммунитета к коронавирусу COVID-19 зависит от реакции организма на болезнь.

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Он подчеркнул, что в случае агрессивной инфекции иммунитет вырабатывается более стойкий.