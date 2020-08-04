Открытие школ спровоцирует более масштабную волну коронавируса – исследование

Вторая волна COVID-19 может быть намного больше первой.
После открытия школ в сентябре ожидается новая, более масштабная вспышка коронавируса.
Об этом идет речь в исследовании, проведенном экспертами Калифорнийского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, пишет Sky News.
Исследователи подчеркнули, что это связано не только с открытием школ, а также с послаблением карантинных ограничений в сочетании с более широким открытием общества.
В исследовании уточняется, что по "оптимистическому" сценарию, можно отследить 68% контактов людей с положительным результатом. В то же время по более пессимистическому сценарии охват составил 40%.
При этом эксперты предупредили о том, что при наихудшем сценарии вторая волна COVID-19 может быть в 2,3 раза больше первой.
Кроме того, обращается внимание на то, что около 70% людей вернутся на рабочие места после того, как их дети вернутся в школу, что скажется на увеличении числа заболевших.
Читайте такжеНикаких волн: в ВОЗ признали, что у коронавируса нет сезонностиУченые добавили, что вторичной эпидемической волны можно было избежать, если бы можно было диагностировать достаточное количество людей с симптоматической инфекцией, а их контакты прослеживать и эффективно изолировать.
Напомним, ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о том, когда в Украине может быть вторая волна коронавируса.
По его словам, в Украине прогнозируют рост количества случаев коронавируса.