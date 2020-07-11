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Коронавирус в плаценте: ученые сделали пугающее открытие

Антитела к коронавирусу могут не проникать через плаценту.

11 июля 2020, 03:04
Беременная
Коронавирус является угрозой для беременной и плода / parents.ru

Коронавирус во всем мире набирает обороты. Недавно стало известно о том, что Всемирная организация здравоохранения создала комиссию, которая будет проводить расследование действий организации во время вспышки COVID-19.

В то же время согласно результатам исследований итальянских экспертов, беременная с коронавирусом является угрозой и для своего плода, пишет Medical Express.

Ученые рассказали, что генетический материал вируса был обнаружен в одном образце пуповинной крови, двух влагалищных мазках и одном образце грудного молока, а антитела COVID-19 оказались в пуповинной крови и в молоке.

"В одном случае есть убедительные доказательства того, что новорожденный родился уже положительным, потому что мы обнаружили вирус в пуповинной крови и в плаценте", – утверждают итальянские иммунологи.

Также сообщается о том, что у одного из новорожденных были антитела к коронавирусу, которые не проникали через плаценту, поэтому они не передались от матери, а стали результатом прямого воздействия вируса на плод.

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В то же время исследователи утверждают, что вероятность внутриутробной инфекции кажется относительно редкой, ведь только двое новорожденных дали положительный результат на коронавирус при рождении и ни один из них не заболел.

Напомним, ранее известный педиатр Евгений Комаровский заявил о том, что в Украине созданы "довольно неплохие" условия для передачи коронавируса от человека к человеку.

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