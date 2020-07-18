Коронавирус "меняет маски": ученые сделали тревожное открытие

Ученые рассказали о разных формах коронавируса / pixabay.com

Бушующий во всем мире коронавирус COVID-19 едва ли ни ежедневно преподносит все новые "сюрпризы".

Исследователи пытаются решить сложную задачу, чтобы предотвратить худший сценарий пандемии и на этому пути сделан новый шаг, пишет британская Daily Mail.

Согласно опубликованным результатам исследования Королевского колледжа Лондона, коронавирус представлен в шести различных формах, и у каждой есть своя группа симптомов.

Основные симптомы коронавируса:

непрерывный кашель;

лихорадка;

потеря обоняния;

головные боли;

диарея.

Три "тяжелых" сектора заболевания:

первый вызывает усталость;

второй – путаницу сознания;

третий - проблемы с брюшной полостью и дыханием.

Исследователи обратили внимание на то, что пациенты с большей вероятностью имели эти тяжелые типы COVID-19, если они были старше или имели избыточный вес.

В сообщении подчеркивается, что ученые разработали программу, чтобы предсказать, в какой кластер попадает пациент, и оценить риск госпитализации на основании его возраста, пола, индекса массы тела и ранее существовавших заболеваний.

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Исследование проводилось на основе данных, собранных от 1600 пациентов с коронавирусом в Великобритании и США в период с марта по апрель.

Напомним, по словам главного научного советника правительства Великобритании Патрика Валланса, опасный коронавирус COVID-19 будет возвращаться волнами, а его появления стоит ждать в течение нескольких ближайших лет.