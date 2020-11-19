"Лекарство от COVID-19, посланное пришельцами": океанографы засняли уникальное видео

Океанографы оказались единственными, кто смог зафиксировать падение огненного шара, пока тот не погрузился в воду.
Уникальное видео падения метеора случайно удалось заснять австралийским океанографам. По словам очевидцев, зрелище выдалось невероятное, а комментаторы на YouTube уже заявили, что это природное явление – "предвестник инопланетного апокалипсиса 2021 года" и "лекарство от COVID-19, посланное пришельцами".
Заснять уникальный момент падения метеора 18 ноября получилось у ученых с судна Investigator от Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO), пишет Cnet.
"То, что мы увидели при просмотре видеозаписи, поразило нас, размер и яркость метеора были невероятными", – цитирует издание главу рейса Джона Хупера.
Океанографы оказались еще и единственными, кто смог зафиксировать падение огненного шара, пока тот не погрузился в воду.
В комментариях к видео на Ютуб люди в шутку пишут:
- Поворот сюжета: это был НЛО, предвестник инопланетного апокалипсиса 2021 года.
- Любой поклонник "Саги о страхе" Стивена Мосса знает: подобное событие в конечном итоге не заканчивается хорошо... Все-таки 2020 год.
- Просто знак того, что наша Солнечная система все еще меняется.
- Может, это лекарство от Ковида, что послано нам пришельцами. Ой, подождите, у нас уже есть жидкость для полоскания рта.
- Это "инопланетная разведка", вероятно, ищущая подходящее место для приземления флота.
- Мы будем следующими динозаврами. Покойся с миром!
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