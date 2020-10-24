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Магнитная буря в октябре 2020: ученый опроверг "страшилку"

24 октября 2020, 11:59

Сильные магнитные бури давно не происходили, подчеркнул кандидат наук.

Ученый утверждает, что в октябре не прогнозируются мощные магнитные бури – Магнитная буря октябрь 2020
В октябре не прогнозируются мощные магнитные бури, утверждает ученый / Reuters

Старший научный сотрудник главной астрономической обсерватории Национальной академии наук, кандидат физико-математических наук Сергей Осипов сообщил, что в октябре 2020 не ожидается сильная магнитная буря, поскольку Солнце малоактивно.

Сильные магнитные бури происходят во время вспышек на Солнце, рассказал ученый ТСН.

Собеседник отметил, что сильных магнитных бурь давно не было.

"Магнитные бури более сильные происходят во время вспышек (на Солнце – Ред.), вспышки происходят тогда, когда солнечная активность растет. Люди ищут сенсаций. Давно не было магнитных бурь сильных", – заявил Осипов.

Невролог Наталия Ребенок поделилась, что в период магнитных бурь увеличивается количество пациентов, которые жалуются, в частности, на головные боли.

Врач добавила, что, узнав о магнитных бурях, некоторые люди уже готовятся к тому, что им станет хуже.Читайте такжеВ зоне риска – женщины и дети: что готовит календарь магнитных бурь на ноябрь 2020

магнитная буря Сергей Осипов Наталья Ребенок
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