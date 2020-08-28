На Житомирщине найден сенсационный клад: опубликованы фото

/ facebook.com/oleksandr.alfyorov

Научный сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук Украины Александр Алферов сообщил, что в поселке городского типа Городница Житомирской области обнаружена сенсационная находка.

На Житомирщине при бытовых обстоятельствах найден клад национального значения – более 30 монет Руси-Украины, написал Алферов на своей странице в Facebook.

По его словам, историки не знали подобных находок на протяжении более 100 лет. Научный сотрудник добавил, что клад передают государству, а потом он должен попасть в музей.

"…в Городнице… началась передача клада сребреников Владимира Святого и Святополка Ярополковича (были киевскими князьями – Ред.). Итого 32 монеты-первые монеты Руси – Украины. Это сокровище национального значения!..", – отметил Алферов.

/ facebook.com/oleksandr.alfyorov

Научный сотрудник добавил, что монеты датируются 1000-1019 годами, на одной стороне изображен князь киевский, а на другой – тризуб или двозуб. Алферов объяснил, что тризуб изображен на монетах с Владимиром, а двозуб – на монетах со Святополком.