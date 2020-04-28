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Пентагон обнародовал видео НЛО и поклялся в их подлинности

28 апреля 2020, 10:55

Одно из видео НЛО сделано в ноябре 2004, два остальных – в январе 2015. Место съемок не раскрывается.

Настоящее видео НЛО 2020 обнародовал Пентагон
Настоящее видео НЛО 2020 обнародовал Пентагон / Скриншот с видео Пентагона

Пентагон решился официально обнародовать три видео НЛО. При этом американцы заверяют, что кадры являются подлинными.

Ранее эти три видео уже просачивались в СМИ. После чего военные чиновники признали их правдивость в сентябре прошлого года. И вот на этот раз – "контрольный в лобик".

Один из роликов сделан в ноябре 2004, два остальных – в январе 2015. Место съемок не раскрывается.

На кадрах запечатлены так называемые неопознанные летающие объекты. При этом на двух видео есть звуковые дорожки с разговорами военнослужащих. Те восхищенно обсуждают скорость движения объектов – пока их товарищ выдвигает гипотезу, что перед ними может быть дрон.

Читайте такжеНобелевский лауреат по физике анонсировал контакт с НЛО"ВМС определяет объекты на этих роликах как неопознанные воздушные явления. Такая терминология используется потому, что она обеспечивает основное определение для наблюдения неавторизованных или неопознанных летательных аппаратов или объектов, которые были замечены при эксплуатации в воздушном пространстве различных военных учебных полигонов", — пояснил официальный спикер Военно-морских операций по информационному сопротивлению Джозеф Градишер.

Отметим, по данным СМИ, Пентагона располагает множеством различных свидетельств существования НЛО – однако эти сведения засекречены.

НЛО – видео Пентагона

Ранее были обнародованы доказательства существования НЛО. Каким именно образом инопланетяне прибыли на Землю, эксперты не уточняют.

НЛО Пентагон видео
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