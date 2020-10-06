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Названы фамилии лауреатов Нобелевской премии по физике-2020

6 октября 2020, 14:21

Лауреаты получат денежную премию в размере 10 млн швейцарских крон.

Сверхмассивная черная дыра
Ученые доказали, что образование черной дыры предсказывает общую теорию относительности / The Atlantic

Престижнейшую Нобелевскую премию-2020 по физике получили ученые Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез. Ученый Пенроуз сделал открытие, согласно которому образование черной дыры предсказывает общую теорию относительности. Его коллеги Генцель и Гез смогли открыть "сверхмассивный компактный объект в центре нашей галактики".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В этом году лауреатами премии Шведской королевской академии наук стали ученые, занимающиеся исследованием черной дыры, которую называют невероятно экзотическим явлением во всей Вселенной.

Премия исследователям составит 10 миллионов шведских крон, однако разделена она будет не пропорционально. Роджер Пенроуз получит 5 миллионов, тогда как Генцель и Гез получат лишь по 2,5 миллиона.

Роджер Пенроуз

Сэр Роджер Пенроуз – английский физик, заведующий кафедры математики в Оксфордском университете. Его открытие состоит в том, что возникновение и формирование черных дыр – это следствие доказательства работы теории относительности. Как утверждают представители Нобелевского комитета, Пенроуз – автор математического метода для исследования теории относительности Альберта Эйнштейна. Пенроуз показал, как теория великого ученого приводит к образований всепоглощающих черных дыр.

Рейнхард Гензель и Андреа Гез

Немецкий ученый Института внеземной физики Макса Планка Рейнхард Гензель и его коллега, англичанка Андреа Гез из Калифорнийского университета, установили, что орбитами звезд в центре нашей галактики управляет невероятно тяжелый объект. Причиной этому, по мнению исследователей, является огромная черная дыра.

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Нобелевская премия-2020 Роджер Пенроуз Андреа Гез Рейнхард Генцель
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