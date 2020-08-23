Неожиданная панацея: эксперт рассказал, что заменит вакцину от COVID-19

Вакцину от полиомиелита могут применить в борьбе с COVID-19 / Reuters

Один из ведущих вирусологов Америки Константин Чумаков прокомментировал возможность использования полиомиелитной вакцины при борьбе с коронавирусом.

Как подчеркнул он в интервью РБК, вакцина от полиомиелита не сможет полностью заменить вакцину от COVID-19.

"Была сделана ставка на вакцины, которые будут защищать на более длительное время", - пояснил эксперт ситуацию с разработкой вакцины от коронавируса.

Он уточнил, что в некоторых странах испытания полиомиелитной вакцины уже начались или планируются.

"Поэтому я думаю, что это очень перспективное направление. Оно может помочь и для коронавируса, потому что опять же мы не знаем, что получится со специфическими вакцинами. Может быть, полиомиелитная вакцина пригодится и здесь. Ну и потом, конечно, это универсальное средство в борьбе с любым новым вирусом: и с вирусом, который меняется, и в общем с вирусом гриппа. Но это долгосрочная разработка, которая требует, так сказать, дополнительных исследований", - добавил Чумаков.

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Напомним, ранее Чумаков заявил о том, что в США вполне можно ожидать третью волну заболеваемости коронавирусом.

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Он подчеркнул, что развитие ситуации вокруг вспышки COVID-19 складывается из многих компонентов.