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Новое исследование: бокал вина равен часу в тренажерном зале

27 апреля 2020, 02:10

Спиртной напиток способен взбодрить организм.

вино
Вино бодрит, как и спорт / УНИАН

Ученые в результате исследований пришли к выводу, что бокал вина приравнивается к часу тренировок в тренажерном зале.

Как утверждает новейшее заключение Университета Альберты в Канаде, в вине содержится ресвератрол, который обладает противоопухолевым, противовоспалительным, понижающим уровень сахара в крови, кардиопротекторным и другими положительными эффектами.

По мнению ученых, поступление данного вещества в организм обладает бодрящим действием, как часовая интенсивная тренировка в тренажерном зале. 

Читайте такжеЭксперт пояснил опасность использования смартфонов во время пандемии Covid-19"Конечно, все мы не раз слышали о "здоровой" привычке выпивать бокал красного вина во время ужина, но большинство из нас никогда особенно не задумывались над тем, что это в действительности значит", - утверждает автор исследования Джейсон Дайк.

Ученые отмечают, что небольшое количество вина позволит держать себя в тонусе людям, которые не могут заниматься спортом. Ресвератрол, повышая количество сердечных сокращений, укрепляет сердце и делает мышцы сильнее и выносливее. Поэтому ученые утверждают, что вещество полезно тем, кто хочет чувствовать бодрость и хорошее самочувствие.

Напомним, ранее эксперт рассказал, способен ли секс улучшать иммунитет.

Также врач поведал, сколько секса людям хватит для здоровья.

ученые вино спорт
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