Китай построит еще семь лабораторий с опасными вирусами

В Китае обеспокоены тем, что регионы все чаще сталкиваются со смертельными инфекционными заболеваниями / Reuters

До 2026 года правительство Китая планирует построить еще семь биолабораторий самого высокого уровня защиты – BSL-4. Сотрудники этих лабораторий будут иметь право работать с самыми опасными патогенами.

Об этом говорится в статье заместителя директора Уханьского института вирусологии Китайской академии наук, доктора Чжимина Юаня, передает журнал ScienceDirect.

Решение создать новые лаборатории в Китае объясняют тем, что китайские регионы все чаще сталкиваются со смертельными инфекционными заболеваниями.

Одну из лабораторий возведут в районе Харбина, там сосредоточатся на исследованиях заболеваний, передающихся от животных к человеку.

В юго-западном Китае (провинция Юньнань) создадут центр биологической безопасности, который займется экспериментами по инфицированию нечеловеческих приматов (все приматы, кроме человека).

На севере страны Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний создаст лабораторию высокого уровня защиты для борьбы с инфекционными заболеваниями и их профилактикой.

После этого будет рассмотрено строительство других объектов максимального биоконтроля на юге, востоке и северо-западе Китая в соответствии с внутренними и международными требованиями.

"Специальные исследовательские сооружения будут также построены в институтах, работающих в специальных областях (глубоководные, космические, полярные и другие специальные среды)", – пишет Юань.

Что касается флагмана этой работы – Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, расположенной в провинции Хубэй (центральный Китай), то она будет продолжать исследования высокопатогенных микроорганизмов, а также осуществлять функции международного сотрудничества, в частности принимать делегации ВОЗ.

Читайте такжеОткуда взялся коронавирус: эпидемиолог озвучил новую версиюКак известно, мир накрыла пандемия коронавируса COVID-19. Первая вспышка заболевания началась в китайском городе Ухань.

Позже ученые провели исследование и выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий опасное заболевание COVID-19, имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.

Исследователи сравнили генетические данные SARS-CoV-2 с данными других коронавирусов. В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус, вероятно, появился в результате естественного отбора, когда организмы адаптируются к окружающей среде, чтобы выжить.