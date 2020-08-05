УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Наука

Китай построит еще семь лабораторий с опасными вирусами

5 августа 2020, 00:56

Сотрудники лабораторий будут иметь право работать с самыми опасными патогенами.

Коронавирус, ученые
В Китае обеспокоены тем, что регионы все чаще сталкиваются со смертельными инфекционными заболеваниями / Reuters

До 2026 года правительство Китая планирует построить еще семь биолабораторий самого высокого уровня защиты – BSL-4. Сотрудники этих лабораторий будут иметь право работать с самыми опасными патогенами.

Об этом говорится в статье заместителя директора Уханьского института вирусологии Китайской академии наук, доктора Чжимина Юаня, передает журнал ScienceDirect.

Решение создать новые лаборатории в Китае объясняют тем, что китайские регионы все чаще сталкиваются со смертельными инфекционными заболеваниями.

Одну из лабораторий возведут в районе Харбина, там сосредоточатся на исследованиях заболеваний, передающихся от животных к человеку.

В юго-западном Китае (провинция Юньнань) создадут центр биологической безопасности, который займется экспериментами по инфицированию нечеловеческих приматов (все приматы, кроме человека).

На севере страны Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний создаст лабораторию высокого уровня защиты для борьбы с инфекционными заболеваниями и их профилактикой.

После этого будет рассмотрено строительство других объектов максимального биоконтроля на юге, востоке и северо-западе Китая в соответствии с внутренними и международными требованиями.

"Специальные исследовательские сооружения будут также построены в институтах, работающих в специальных областях (глубоководные, космические, полярные и другие специальные среды)", – пишет Юань.

Что касается флагмана этой работы – Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, расположенной в провинции Хубэй (центральный Китай), то она будет продолжать исследования высокопатогенных микроорганизмов, а также осуществлять функции международного сотрудничества, в частности принимать делегации ВОЗ.

Читайте такжеОткуда взялся коронавирус: эпидемиолог озвучил новую версиюКак известно, мир накрыла пандемия коронавируса COVID-19. Первая вспышка заболевания началась в китайском городе Ухань.

Позже ученые провели исследование и выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий опасное заболевание COVID-19, имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.

Исследователи сравнили генетические данные SARS-CoV-2 с данными других коронавирусов. В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус, вероятно, появился в результате естественного отбора, когда организмы адаптируются к окружающей среде, чтобы выжить.

коронавирус коронавирус новости Новости Китая лаборатория
Сейчас вы просматриваете новость «Китай построит еще семь лабораторий с опасными вирусами». Другие новости науки читайте в разделе «Наука». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

00:56
Китай построит еще семь лабораторий с опасными вирусами
00:20
Ученые придумали еще один способ определить тяжесть COVID-19
04 августа, вторник
23:58
В МИД уточнили, если ли среди пострадавших в Бейруте украинцы
23:30
"Ездил в Москву и употреблял каннабис": всплыла информация о киевском терористе Видео
22:57
"Глубоко шокирован": Зеленский отреагировал на взрывы в Ливане Видео
22:23
Трагедия в Ливане: Минздрав озвучил предварительные данные о жертвах Видео
22:06
У Авакова рассказали, в каком случае полиция вернется в поезда
22:05
Разрушительный взрыв в Бейруте: посольство Украины обратилось с экстренной просьбой
21:50
Коронавирус в Украине и мире 4 августа: за сутки COVID-19 заболели 178 тысяч человек Видео
21:34
Рак простаты: 6 признаков того, что болезнь распространилась по организму Видео
21:22
В результате взрыва в Бейруте скончался генсек партии Аль-Катаиб - СМИ Видео
21:15
Кравчук озвучил компромиссы и "красные" линии Киев на переговорах в Минске Видео
21:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 августа: кому светит звездная помощь Видео
21:00
Глаукома: признаки, причины и факторы риска Видео
20:50
Иммунолог рассказала, как прививка от гриппа может уберечь от коронавируса
20:39
"Игрища наконец прекратятся": эксперты о приходе компании Ярославского в Мотор-Січ
20:03
СМИ ошарашили возможной причиной масштабных взрывов в Ливане Видео
20:00
Деньги и культура: Кабмин выдал миллионы гривен на патриотические сериалы
19:57
Киевскому террористу не смогли избрать меру пресечения - выяснилась причина Видео
19:56
"Похоже на Хиросиму и Нагасаки": волна от взрыва в Бейруте дошла до Кипра, много жертв Видео
19:42
В Украине планируют ввести "уголовку" за подделку документов
19:40
Боль в спине: 3 ежедневные привычки, которые облегчат состояние Видео
19:39
Зверское избиение украинской топ-модели на курорте: МВД передало обращение Турции
19:29
Вздрогнул весь город: в столице Ливана прогремели жуткие взрывы Видео
19:10
В РФ суд арестовал вдову рэпера Энди Картрайта, обвиняемую в его расчленении
18:57
Когда у студентов в Украине начнется учебный год: названы две даты и условие
18:16
"Пусть уберут собственное дерьмо": в Сети возмутились загрязненной бутылками рекой на Закарпатье Фото
18:06
В МИД РФ назвали задержание россиян в Беларуси спектаклем Видео
18:06
Будет ли прорыв в переговорах по Донбассу: политолог объяснил роль Зеленского и дал прогноз
17:33
Перенесшая инсульт секс-символ 90-х Кондулайнен получила новую серьезную травму
17:16
Особая экономическая зона для Донбасса: эксперт объяснил заявление Кравчука
16:56
Первый премьер-министр Украины присоединился к ТКГ по Донбассу Видео
16:51
Цистит: причины,симптомы и факторы риска Видео
16:49
В Запорожье женщина сожгла себя возле храма
16:38
Стало известно, когда в Киеве будет пересмотрен карантин
16:10
Эксперт оценил, как повлияют на Украину Курбан-байрам и прочие праздники
16:00
Высокое давление: названо количество шагов, способное снизить его Видео
15:50
В Кабмине пошли на попятную с карантином: что разрешили Видео
15:42
Самолет Путина засекли в Крыму, куда ранее приехал Медведчук – СМИ
15:40
Жесткий карантин: в Минздраве назвали главное условие выхода области из красной зоны
15:30
Танці з зірками 2020: назвали партнерш Позитива и Сергея Танчинца Видео
15:08
Открытие школ спровоцирует более масштабную волну коронавируса – исследование
15:00
Рак поджелудочной: когда желудок сигнализирует о смертельной болезни
14:56
"Подписал договор с дьяволом": Жвания рассказал, как Порошенко потворствовал "соросятам" Видео
14:30
Еще один город саботирует решение Киева по ужесточению карантина
14:29
Бунт против карантина: мэр Тернополя грозит властями из-за блокады Видео
14:17
Лукашенко пожаловался на невозможность называть оппонентов "шлюхами" Видео
14:08
"Повторять чужие ошибки": Лукашенко раскритиковал украинский закон о земле Видео
13:38
Дестабилизация в Беларуси: Лукашенко заявил об еще одном отряде российских наемников Видео
13:35
Дания разрешила Газпрому достроить Северный поток-2: подробности
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять