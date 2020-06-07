Ученые сделали первый шаг к созданию человека-невидимки

Ученые внедрили в клетки человека белок кальмара / Фото pixabay.com

Ученым из США удалось сделать важное открытие на пути к созданию первого в мире человека-невидимки.

Исследователи встроили в клетки человеческой почки белок кальмаров Doryteuthis opalescens. Этот белок позволяет регулировать их уровень прозрачности вплоть до того, что клетка становится невидимой. Об этом пишет издание Science Alert.

Кальмары используют рефлективные белки для отпугивания хищников – они меняют окрас полосы на спине от белого цвета до почти прозрачного. Для изменения окраса клеток кальмары используют органическое химическое вещество – ацетилхолин.

Чтобы проверить, работает ли этот трюк с тканями человека, генетики сконструировали клетки почек человека для получения рефлексинов.

"Мы были поражены тем, что клетки не только вырабатывали рефлексин, но и упаковывали белок в сфероидальные наноструктуры, распределяли его по всей клетке", – рассказал биомедицинский инженер Алон Городецкий из Университета Калифорнии.

Ученые считают, что данное исследование позволит в будущем внедрить другие способности клеток кальмаров человеческие клетки. Речь идет об изменении цвета клеток, а также создании радужного окраса.

Отмечается, что ученые не ставят перед собой цель создать невидимого человека. На самом деле они занимаются более глубоким изучением человеческого организма, надеясь поспособствовать прорыву в медицине.

Напомним, ранее ученые из Принстонского университета в США заявили о том, что обнаружили соединение, которое может стать уникальным препаратом нового поколения, способным победить даже самые устойчивые к антибиотикам бактерии.