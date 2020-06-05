Эффект "отравленной стрелы": в США создали суперантибиотик

Бактерии не могут выработать к новому соединению резистентность / Фото pixabay.com

Ученые из Принстонского университета в США заявили о том, что обнаружили соединение, которое может стать уникальным препаратом нового поколения, способным победить даже самые устойчивые к антибиотикам бактерии.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cell. В частности, сообщается, что ученые обнаружили соединение SCH-79797, которое обладает двойным действием. Руководитель исследования, профессор Земером Гитай сравнил его с "отравленной стрелой". То есть это своеобразная комбинация двух видов оружия — яда и клинка. Оружие одновременно атакует и изнутри, и снаружи и может уничтожить даже самых сильных противников — от кишечной палочки Escherichia coli до стафилококка и гонококка, которые устойчивы ко всем известным антибиотикам.

Также сообщается, что бактерии не могут быстро выработать к новому соединению резистентность. Кроме того, оно безопасно для людей. Ученые присвоили ему название "иррезистин".

"Мы надеемся, что в будущем это приведет к появлению новых типов антибиотиков", — отметил Гитай.

Напомним, ранее украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал об опасности самостоятельного применения антибиотиков при профилактике коронавируса.