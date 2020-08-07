Новые болезни в мире: названа крупнейшая движущая сила

Строительство лесовозных дорог "ударило" по природе, полагает ветеринар.
Ветеринар, вице-президент американской благотворительной организации EcoHealth Alliance Джонатан Эпштейн считает, что в мире самой большой движущей силой новых заболеваний являются изменения в землепользовании, в частности, вырубка лесов.
На природу негативно повлияло строительство лесовозных дорог для добычи древесины, приводит слова эксперта Financial Times.
По его словам, после строительства лесовозных дорог был обеспечен доступ к глубоким лесным массивам, которые не были в значительной степени затронуты человеком, и это стало причиной контакта с болезнетворной дикой природой.
"Перемещение животных, которые жили в этих лесах, также заставляло их искать новые места обитания, увеличивая вероятность распространения патогенных микроорганизмов на другие виды, включая людей", – предупредил ветеринар.
Напомним, в 2019 году был обнаружен новый коронавирус – Covid-19. Из-за вируса объявлена пандемия. По состоянию на 7 августа коронавирус в мире диагностирован у более 19 млн человек.