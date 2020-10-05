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Объявлена Нобелевская премия по медицине 2020: чем важно открытие лауреатов

5 октября 2020, 13:40

Нобелевскую премию по медицине 2020 вручили за открытие вируса гепатита C.

Нобелевская премия по медицине 2020 - за что дали и почему это важно
Нобелевская премия по медицине 2020 - за что дали и почему это важно / twitter.com/NobelPrize

Нобелевская неделя 2020 стартовала с объявления лауреатов премии по медицине и физиологии. Нобелевская премия по медицине 2020 досталась Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу. Они открыли вирус гепатита C.

Когда вирусы гепатита А и В уже были обнаружены – еще оставалось очень много случаев, когда гепатит передавался через кровь. Этим видом гепатита можно было заразиться, например, у стоматолога – и десятки лет прожить без всяких симптомов. Как правило, обнаруживался гепатит С уже в запущенной форме, когда требовалось серьезное лечение, вплоть до трансплантации печени.

Читайте такжеГлава США и почти глава Беларуси: с кем поборется Навальный за Нобелевскую премию мираДо открытия Олтера, Хаутона и Райса ученые не могли объяснить, откуда берется хронический гепатит. Именно открытие вируса гепатита С позволило начать выявлять этот вирус с помощью анализа крови, а затем разработать новые противовирусные препараты.

Размер Нобелевской премии 2020 составил 10 миллионов крон (это около 1,1 млн долларов или почти 32 млн гривен по нынешнему курсу).

Нобелевская премия по медицине и физиологии в 2019-м была присуждена Уильяму Келину, Питеру Ретклифу и Грегу Семенца – за исследование адаптации клеток организма к нехватке кислорода.

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Нобелевская премия 2020: последние новости

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