Перевал Дятлова: новые факты 2020 указали на нацистский чудо-шоколад

Перевал Дятлова 2020 – в деле оказался замешан нацистский чудо-шоколад/Перевал Дятлова: фото из архива / Скрин с Ютуб-записи Валентина Дегтерева

Перевал Дятлова до сих пор не дает покоя ученым – последние новости 2020 года называют новую причину той трагедии полувековой давности.

По новой версии, трагедия на перевале Дятлова вполне может быть связана с "танковым шоколадом" Panzerschokolade – трофейной наркологической сладостью, пишет rusjev.net. В такой шоколад во время войны фармацевты рейха добавляли метамфетамин – стимулирующее средство (другое название – первитин). А впоследствии в качестве трофея эти шоколадные плитки оказывались у русских солдат.

Самый старший участник группы Игоря Дятлова – участник войны Семен Золотарев – вполне мог быть обладателем такого чудо-шоколада. И поделиться им с товарищами, чтобы группа двигалась быстрее. Вот только туристы не рассчитали дозу – и поход закончился трагически.

Читайте такжеРазвенчан популярный миф о темном шоколадеВ качестве доказательства столь экстравагантной теории автор приводит тот факт, что когда шведские туристы попытались повторить маршрут группы Дятлова – они потерпели неудачу, хотя были отлично подготовлены к походу. То есть группа Дятлова стимулировал чем-то свои силы, делает выводы сайт.

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