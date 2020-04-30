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Ученые назвали самую полезную кашу во время карантина

30 апреля 2020, 01:14

Эксперты рекомендуют чаще готовить блюда из круп.

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Ученые назвали самую полезную кашу / 1zoom.ru

Ученые пришли к выводу, что время карантина следует чаше употреблять в пищу каши, поскольку они насыщают организм полезными микроэлементами и витаминами, а также обогащены сложными углеводами, благодаря которым удается надолго сохранять чувство сытости.

Как отмечают эксперты, некоторые каши считаются особенно полезными, поэтому рекомендуют обратить на них особое внимание.

По мнению исследователей, нужно готовить блюда из ржаной крупы и пророщенных семян ржи.

Ученые выделили полезные свойства таких каш:

  • содержат большое количество клетчатки, что благоприятно сказывается на работе кишечника и помогает в очистке организма от вредных веществ;

  • содержат большое количество витаминов В и С, а также калий, что помогает укрепить нервную систему и поднять настроение;

  • содержат антиоксиданты, которые помогают выводить холестерин, благоприятно сказываются на иммунной системе, а также предотвращают возникновение онкозаболеваний.

Исследователи напоминают, что ржаная каша требует длительного приготовления, она готовится более часа. Однако следует запастись терпением, поскольку эта каша насытит организм необходимыми витаминами и полезными микроэлементами.

Напомним, ученые пояснили, кому строго противопоказан чай с лимоном.

Также ученые в результате исследований пришли к выводу, что бокал вина приравнивается к часу тренировок в тренажерном зале.

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