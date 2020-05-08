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Ученые удивили уникальными свойствами обычной свеклы

8 мая 2020, 02:24

Этот овощ позитивно сказывается на работе мозга и сердца.

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Медики выяснили уникальные свойства обычной свеклы / 1zoom.ru

В США исследователи из Университета Уэйк Форест пришли к выводу, что употребление в пищу свеклы позволяет сохранить активность мозга, а также поддерживает здоровье сердца и снижает риск появления гипертонии.

Как сообщается в журнале Journals of Gerontology, в свекле содержится кальций и магний, которые нормализуют работу выделительных органов и мочевой системы.

В этом овоще содержится витамин В9, способный лечить сердечно-сосудистые патологии и снижать артериальное давление. Доказано, что употребление 100 мл свекольного сока в день на 40% снижает риск возникновения инфаркта и инсульта.

Читайте такжеУченые предупредили, кому противопоказаны помидорыАвтор исследования Джек Рейески утверждает, что свекольный сок в дополнении к физическим нагрузкам позволяет сохранять мозг молодым. В эксперименте участвовали люди от 55 лет и старше с высоким уровнем артериального давления. Они регулярно употребляли свеклу и позже стало известно, что их мозг лучше адаптировался к решению новых задач.

Однако свекольный сок противопоказан людям с желудочно-кишечными заболеваниями, мочекаменной болезнью, нарушениями обмена веществ, сахарным диабетом. Таким пациентам необходимо употреблять свеклу после термической обработки. Отмечается, что она при этом не теряет своли полезные свойства.

Свежевыжатый сок необходимо отстоять 2 часа и пить, смешивая с водой в пропорции 1 к 3. Начинать нужно с чайной ложки и увеличивать дозу до 100 мл, которые необходимо разделить на три приема.

Напомним, ученые пояснили, кому строго противопоказан чай с лимоном.

Также ученые в результате исследований пришли к выводу, что бокал вина приравнивается к часу тренировок в тренажерном зале.

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