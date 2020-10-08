Российский космонавт поведал о жизни на Марсе

На Марс жизнь, скорее всего, занесли люди, сказал Олег Артемьев / Reuters

Российский космонавт Олег Артемьев полагает, что на Марсе уже есть жизнь и ее, скорее всего, на планету занесли люди.

Долетевшие до Марса роверы, станции и планетоходы доставили на поверхность простейшие микроорганизмы, а они начали эволюционировать, рассказал космонавт во время телемоста с Центральной Америкой, пишет РИА Новости.

По мнению Артемьева, когда человек окажется на Марсе, то может встретить какую-то жизнь, очень похожую на земную, но более приспособленную к марсианским условиям.

"…вот те марсоходы, роверы, те станции, которые долетали до Марса – как бы мы их ни обрабатывали, как бы мы их ни чистили и как бы они ни проходили карантин – все равно они в каком-нибудь закуточке привезли с собой самые простейшие микроорганизмы", – сказал Артемьев.