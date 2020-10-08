Российский космонавт поведал о жизни на Марсе

Жизнь на Марсе есть, считает космонавт.
Российский космонавт Олег Артемьев полагает, что на Марсе уже есть жизнь и ее, скорее всего, на планету занесли люди.
Долетевшие до Марса роверы, станции и планетоходы доставили на поверхность простейшие микроорганизмы, а они начали эволюционировать, рассказал космонавт во время телемоста с Центральной Америкой, пишет РИА Новости.
По мнению Артемьева, когда человек окажется на Марсе, то может встретить какую-то жизнь, очень похожую на земную, но более приспособленную к марсианским условиям.
"…вот те марсоходы, роверы, те станции, которые долетали до Марса – как бы мы их ни обрабатывали, как бы мы их ни чистили и как бы они ни проходили карантин – все равно они в каком-нибудь закуточке привезли с собой самые простейшие микроорганизмы", – сказал Артемьев.
- Напомним, во времена СССР между Союзом и США началась космическая гонка. Каждая из стран хотела первой покорить Луну и Марс, создавались разные программы.
- Штатам удалось первыми покорить Луну. Сейчас идет работа над пилотируемым полетом на Марс.